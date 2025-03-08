戴兩個口罩照樣中招 張學友4度告假 臨陣取消廣州站巡演

歌神張學友再度因身體不適而取消個唱，他原定昨日起在廣州舉行一連3場演唱會，開騷前卻臨時宣告取消，這已是他今次巡演第4度因病告假，身體狀況令人擔心。

張學友近年在多個國家及地區展開《張學友60+巡迴演唱會》，日前迎來歌唱生涯40年來的第1,000場個唱，成為有史以來首位巡迴演唱會場次突破千場的華語歌手。他原定昨日起一連3天在廣州開唱，主辦方卻突然發出取消通知，聲明寫道：「鑑於藝人身體狀況以及為保障演出的精彩呈現，經多方慎重考慮，我們遺憾通知大家，原定於2025年3月7日、8日、9日在寶能廣州國際體育演藝中心舉辦的3場演出取消。」其實學友上周抵達廣州時，已被拍得佩戴兩個口罩避免感染病毒，無奈未能幸免。

學友前年舉行馬來西亞站巡唱時，曾在台上倒下，事後解釋自小患有耳水不平衡感不適，後來去年3月的上海站和5月的台灣站，則不幸感染新冠病毒及呼吸道合胞病毒，先後取消演出。去年他亦取消了7月杭州站3場演唱會，故今次取消廣州站是他第4度因病告假。學友巡唱原定月底移師高雄巨蛋開騷，再緊接4月轉戰台北小巨蛋連唱3周，台北站其中3場為去年取消場次的補場，如今未知演出會否受影響，歌神身體亮起紅燈，歌迷心裏都不好受。

陳奕迅5月唱到東京 至於另一位歌神陳奕迅（Eason）就傳來好消息，其《FEAR and DREAMS世界巡迴演唱會》自2022年12月開始，先後在香港、馬來西亞、新加坡、台北、北美及內地多個城市舉行，大獲好評。主辦方昨日正式宣布舉行日本東京站，將於5月3日登陸K-Arena橫濱演出，今次更是Eason首個日本個人騷，務求把原版舞台原汁原味地搬上東京舞台！