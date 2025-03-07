出爐影后變超級英雄 Mikey聲價百倍 獲斟入漫威宇宙

據知「出爐影后」Mikey獲奧斯卡影后後聲價百倍，近日有傳漫威正準備力邀她加入「漫威電影宇宙」飾演神秘超英角色。暫時未知她將會飾演甚麼角色，不過消息傳出後已有粉絲力推Mikey加入即將重啟的《變種特攻》（X-Men）系列，其中有人點名希望她飾演另一影后珍妮花羅倫絲（Jennifer Lawrence）曾飾演的「妖后」（Mystique）一角。其實Marvel向來愛「搶人才」，最經典的例子是他們曾於2018年邀請剛獲奧斯卡影后不久的美國女星貝兒娜森（Brie Larson）加入「MCU」，擔正飾演「Marvel隊長」（Captain Marvel）一角，因此令貝兒名成利就！

短訊聯絡狄美摩亞

另方面，Mikey獲獎後接受了美國電影雜誌《The Hollywood Reporter》專訪，她直言未準備好獲獎：「出席前不久我先決定寫下一堆名字以防萬一，而我好慶幸我有咁做，因為如果我上台，必須要讀佢哋個名！」她亦透露頒獎禮後有聯絡同獲提名的狄美摩亞（Demi Moore）：「我有傳短訊畀我崇拜嘅狄美。佢係我認識之中其中一個最可愛同友善嘅人，而我好感恩可以認識佢同見證佢有幾咁傑出同有才華。我崇拜佢，亦好期待睇佢下一部作品同演邊一類角色。」