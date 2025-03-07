暢所欲玄：美國立春八字看關稅戰

特朗普坐上美國九五之尊之位，他最喜好的關稅大棒，不但對中國，而且向全世界揮舞。現在用美國華盛頓的立春八字，研究特朗普的關稅大棒，打痛了別人還是回力打痛美國自己。

香港與美國時間相差六個時辰，香港亥時立春，美國則太陽光照的巳時立春，所以美國立春八字為：乙巳 戊寅 癸卯 丁巳。美國命主癸水無根，更無金作水之源頭生助，說明美國無底氣，更無其他人幫助，真正孤家寡人。

戊土正官為法律為地位，寅月卯日強木引出天干，給人看見而且行動力強。火氣為食神傷官星，是生財之源，也是欲望，更是不守法，現在剋死正官星。美國立春八字說明，特朗普的欲望非常強旺，巳年巳時為財星，而且帶有天乙貴人。

木生火旺，財星得到木氣食神傷官生旺，特朗普用關稅戰來生旺金錢之欲望，非常成功，可惜財星帶貴人。關稅戰得來之財，有利貴族之人，不利平民。

另一方面，木氣剋死屬土之正官星，欲望思維無法無天。正官星同時代表地位，戊土正官星得祿於年時，因財而剋死自己的名譽地位。

全球算命師大賽總幹事李文淵師傅