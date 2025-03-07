帶挈吸金被封「財神爺」 肖戰《射鵰》泰國發威 蟬聯票房冠軍

內地人氣小生肖戰擔演由徐克執導的電影《射鵰英雄傳：俠之大者》於內地票房受挫，投資2億，票房只得6.67億（約7.13億港元），不過，此片於泰國上映後「戲」勢如虹，不但首周力壓荷里活片《美國隊長4》，更連續兩星期拿下泰國票房冠軍，是近20年來第一部蟬聯兩周票房冠軍的華語電影，成績彪炳！據消息指，這部電影在全泰的票房收入已經達到2,190萬泰銖（約505.7萬港元），超越多年前《葉問4》累計1,639萬泰銖（約378.47萬港元）的戰績。

日本人氣榜登頂 此外，肖戰日前出席米蘭時裝周時人氣甚高，近年不時為高級時尚品牌擔任代言的他，最近登上上市公司的財務報表，內裏表揚自他擔任旗下品牌代言後，銷量令公司收入激增，被網民封他為「財神爺」。此外，近日日媒舉行電視劇演員人氣選舉2025，結果肖戰登頂，更登上日本雜誌封面，於東南亞市場甚有影響力。

雖然肖戰每次出席活動時都以酷颯形象示人，不過私底下卻有鮮為一知的一面，之前出席完米蘭時裝周活動後，他於當地街上被不少網民捕獲，期間有一輛貨車向途人派糖，肖戰拋低偶包與途人一起踎低執糖，執完迅即放入褸袋，流露童心。