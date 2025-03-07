拍時冇包袱 過足戲癮 鄧麗欣首度提名金像女配：入圍係Bonus

藝人鄧麗欣（Stephy）入圍爭金像獎「最佳女配角」，面對一眾強敵，她對《破．地獄》的梁雍婷讚不絕口，直言很早已睇好對方，證明自己有眼光！談到舊愛方力申已婚，會否令她都想快點嫁人？Stephy指絕不心急，現時滿腦子都只有演唱會。

藝人鄧麗欣（Stephy）首度入圍香港電影金像獎角逐「最佳女配角」，她表示以平常不過的心情面對：「唔可以話唔在意，因為能夠參與已經好開心。」將於3月14至16日於紅館舉行《鄧麗欣STEP by STEPHY演唱會2025》的她，坦言近日把全部心思放在演唱會上，笑言連金像獎宣布入圍名單也忘記，靠同事提醒才得知入圍：「我唔敢亦唔想諗太多。」她坦言今次是幫朋友才為電影特別演出，未想過回報：「所以冇主角包袱任我玩，玩到有得入圍係Bonus，因為呢套戲都攞到我想要嘅嘢，就係好玩、大家鍾意同記得個角色，作為演員呢啲先係最重要。」

睇好《破．地獄》梁雍婷 談到今次對手猛將如雲，她表示跟憑《破．地獄》入圍的梁雍婷早於2014年曾合作電影《藍天白雲》，對方當時仍是少女，笑稱看着她長大：「我之前都講過，當時已經覺得呢個女仔不得了，覺得佢將來一定非常好，依家證明咗畀大家睇，佢每部戲都好認真去做，睇到佢喺《破．地獄》入面場戲真係好用心。」

蜜運中的她剛與男友度過了第二個情人節，而前度方力申宣布結婚，問Stephy可有想過也跟男友早日拉埋天窗？她笑言一直記得結婚這事情，大家不用提醒她：「人哋係人哋嘅事，我有我嘅事，我生活好忙，依家滿腦子都係演唱會嘅事。（同男友傾過？）冇呀，冇時間傾，亦唔會心急。」她又自認隨緣，問到會否想生B？她說：「真係好隨緣，未必一定會生，愈嚟愈偏向唔生，因為見到幾位Cookies好姊妹好忙，仲忙過做演唱會！」她笑言玩別人的小朋友會更開心，已經有很多契仔契女：「就連契孫都有啦，我已經變咗契嫲！」