獲CEO引路 突顯地位 舒淇力保女神招牌 有得睇冇得食

佘詩曼阿Sa任食冇負擔

另一邊廂,視后佘詩曼與女星蔡卓妍(阿Sa)之前出席米蘭時裝周活動,難得去到意大利,工作過後當然不忘掃貨及吃個痛快,阿佘與其團隊到當地多間餐廳「試菜」,更於街頭歎意式雪糕GELATO,她於社交平台晒相,圈中好友深表羨慕,「七魔女」成員之一的周家蔚留言:「What flavour is that.You were in my dream last night.」網民讚阿佘愈來愈型,而且食極都唔肥!至於阿Sa則晒相並搞笑配文:「唔知點解,我個嘴同個肚成日都好Lonely,一係講嘢,一係食嘢,停唔到。」相當搞笑。