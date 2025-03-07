獲CEO引路 突顯地位 舒淇力保女神招牌 有得睇冇得食

舒淇

台灣女星舒淇飛往法國出席巴黎時裝周活動，獲品牌全球CEO為她推門引路，盡顯地位，而為了以最佳狀態示人，她事前亦有刻意節食。相反，蔡卓妍和佘詩曼早前到意大利米蘭時裝周時，則盡情大快朵頤。

影后舒淇在時裝界同樣是首屈一指的女神，獲不少品牌垂青成為代言人。近日她啟程到法國出席巴黎時裝周活動，由出發到落地均有於社交平台「直擊報道」。抵埗後，她大爆過了14小時「無聲之旅」，表示：「落機，14小時的無聲飛行（視聽娛樂的耳機洞壞了）。」休息一輪後，身為品牌全球大使的舒淇受邀出席品牌秋冬大騷，她換上兩截式裙裝造型，以透視薄紗點綴，性感又誘惑，加上一頭黑色波浪長髮，嫵媚動人。舒淇甫出場即引起哄動，亮麗打扮吸引全場艷羨目光，連品牌全球CEO也為她親自引路，巨星排場無人能及。

為了出席是次活動，舒淇花了不少工夫，務求以最佳狀態示人。她分享了一張望着巨型漢堡包的相片，表示「我就是擺拍」，並配以沮喪Emoji，明顯為了時裝周活動，不敢放肆，只能望「包」輕嘆！

佘詩曼阿Sa任食冇負擔 另一邊廂，視后佘詩曼與女星蔡卓妍（阿Sa）之前出席米蘭時裝周活動，難得去到意大利，工作過後當然不忘掃貨及吃個痛快，阿佘與其團隊到當地多間餐廳「試菜」，更於街頭歎意式雪糕GELATO，她於社交平台晒相，圈中好友深表羨慕，「七魔女」成員之一的周家蔚留言：「What flavour is that.You were in my dream last night.」網民讚阿佘愈來愈型，而且食極都唔肥！至於阿Sa則晒相並搞笑配文：「唔知點解，我個嘴同個肚成日都好Lonely，一係講嘢，一係食嘢，停唔到。」相當搞笑。