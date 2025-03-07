英皇包場熱捧《哪吒之魔童鬧海》 張敬軒獻計 推混合版一「戲」呵成

歌手張敬軒、李幸倪（Gin Lee）獲英皇老闆楊受成安排睇大熱電影《哪吒之魔童鬧海》，與300名公司同事齊齊睇戲，張敬軒直言已看過該片不只一次，本身更是「哪吒」迷！Gin Lee則帶埋家人一齊睇，直言對中國神話着迷。

內地動畫電影《哪吒之魔童鬧海》（簡稱《哪吒2》）不斷締造中國電影史新紀錄，上映以來累計票房超過143億元人民幣（約153.3億港元），成為首部觀影人次突破3億的中國電影。自上月22日在港上映以來票房勢如破竹，目前已衝破3,000萬元。「英皇電影」作為電影的港澳4大發行商之一，老闆楊受成當然傾力支持，與楊太一起率領旗下藝人張敬軒、李幸倪、泳兒及歐陽震華等，請集團300名員工及親友一同到尖沙咀英皇戲院觀賞《哪吒2》。

軒仔貴為「哪吒」迷，直言看過首部的《哪吒之魔童降世》後，已覺得很感人，今次《哪吒2》更早已入場觀看兩次：「第一次是看劇情，第二次是補漏細節同重新聽配樂，支持好有才華嘅音樂人朱芸編。」他笑說從小聽哪吒中國傳統神話長大，對故事十分有親切感，見到電影在不同細節位作出對7、80年代文化致敬，例如俊俏版哪吒是70年代的哪吒原型，令他相當感動，又乘勢向大家力推好戲，提醒觀眾看完首部《哪吒》後才進場會更好，並笑着建議楊受成推出4小時混合版本。

李幸倪帶父母捧場 歌手Gin Lee和泳兒知道楊受成包場睇戲，二話不說立即報名，Gin Lee與家人同行，她直言對中國神話一直深感興趣，知道《哪吒2》打破了多項紀錄，而且是關於親情，所以邀請父母一起觀看。她覺得電影中哪吒形象百變，打鬥場面十分震撼，而劇情大反轉更是意想不到。泳兒則笑言自己是周星馳影迷，見到電影中很多港式無厘頭風格，十分爆笑，而且能夠與同事們包場欣賞，氣氛十分輕鬆自在。

另外，Gin Lee將於後日舉行簽唱會，她特別於社交平台甫出靚相作民意調查，預先問大家想聽甚麼歌。