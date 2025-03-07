娛圈單打：大好前途衰鹹濕 淫蟲在前唔知驚

雖然話娛樂圈係大染缸，暗地裏有好多誨淫誨盜嘅亂象存在，但既然剛剛先有一個重量級巨星衰淫賤而摺埋，作為後輩係咪應該引以為戒呢？哈，現實往往事與願違，皆因人人都心存僥倖，以為自己冇咁「好彩」嘅。呢，話口未完，又一個年輕「㗎仔」偶像玩完嘞！

嗱，日本天團SMAP隊長中居正廣咪就係人辦囉，佢老哥早前先至捲入性侵事件而身敗名裂，人人喊打，最終只能含淚退出藝能界，正好證明色字頭上一把刀。殊不知，長江後浪推前浪，一代新淫勝舊淫。日本新進男團ONE N' ONLY 25歲成員上村謙信，好眉好貌生沙虱，竟然因為「重大違反合約行為」而遭公司解約兼退團，仲被香港執法部門拘捕添！

又關香港事？係呀，話說呢條友仔主演BL劇而走紅，本月初喺香港舉行粉絲見面會，點知有人窮心未盡色心又起，喺旺角砵蘭街一間餐廳涉嫌非禮一名女子被捕，日前已喺西九龍法院提堂。

事後有消息傳出，有人疑喺慶功宴對一名女翻譯毛手毛腳，受害人報警，色狼落網。本來外界都係估估吓，未知男主角是誰，咁啱其所屬公司旋即將上村開除，連餘下嘅泰國粉絲見面會都突然缺席。做到咁出面，唔係佢仲會係邊個？

冇計呀，鬼叫你淫賤咩，坐監都係自己攞嚟。再講吖，連中居正廣呢啲藝能界咁有分量嘅明星，衰淫賤一樣冇情講，被全國唾罵拋棄，作為一個剛起步嘅新人，係咪好應該規行矩步、珍惜羽毛呢？咁你唔知珍惜，淫向膽邊生，係要將一手好牌打爛，要怨惟有怨自己上面管唔住下面囉！