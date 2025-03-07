「佢依家唔得閒理我」 姜濤自爆同Stanley反目 Edan加把口

男團MIRROR兩大人氣王姜濤及盧瀚霆（Anson Lo）現身活動，大批粉絲逼爆商場場面墟冚，當中姜濤更自爆跟隊友反目，被隊友呂爵安（Edan）提醒小心又再成為新聞標題人物！

姜濤、Anson Lo、Edan及陳卓賢昨日出席品牌活動，Anson Lo現身拍照時心情大靚，並跳起舞步，後來Edan亦有樣學樣，令人爆笑。早前成功考獲車牌的姜濤，透露有去看新車，但並未打算購買，坦言等再練好駕駛技術才買車接載家人。談到他日前再登社交平台熱搜榜，被網民以「香港頂流姜濤瘦的時候」為題，貼出多張他昔日纖瘦的照片，他坦言現時有一直努力Keep Fit，問到有否跟隊友邱士縉（Stanley）操練？他講笑說：「佢依家唔得閒理我，我哋反目咗！」身旁Edan即大笑：「變標題！」

Edan就表示正在灌錄由他作曲的情歌，問他是否有愛情滋潤多了寫情歌靈感？他指靈感來自生活日常。問他早前如何過情人節時，他封嘴笑稱工作以外的事不作回應。

Anson Lo拍MV晒麒麟臂 至於剛推出新歌《Heartbreaker》MV的Anson Lo，指新歌並非對Haters的反擊，鼓勵大家要內心強大，面對不實指控不要害怕，要為自己發聲。是次MV遠赴越南拍攝，化身沙漠王子的他與Dancers鬥跳勁舞兼勁騷麒麟臂。今次是他首次赴越南，向來為食的他周圍搵食，吃了不少當地美食，大飽口福，並預告今年將陸續有不同風格的歌曲推出。

Anson Lo出席活動心情勁靚。 Edan（右一）提醒姜濤（左二）。 Anson Lo為新歌大騷麒麟臂。