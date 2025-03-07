歌手鍾欣潼（阿嬌）身形時瘦時脹惹關注，最近重拾狀態的她突然洩「蜜」，上載拖着男性密友在海邊漫步的Sweet爆寫真！其實對象是其多年好友兼好拍檔關智斌，身穿粉色長裙的阿嬌仙氣滿溢，不過面上略帶水腫，加上以披紗及鬆身裙遮掩身材曲線，似乎仍有肉地。網民將重點放在兩人的顏值上，大讚他們是俊男美女配。