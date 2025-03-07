10強唯一華語女歌手 撼贏麥當娜BLACK PINK G.E.M.巡唱票房全球No.4

有「宇宙G.E.M.」之稱的歌手鄧紫棋事業再創高峰，繼成為去年全國演唱會票房冠軍後，近日又以約33億港元登上全球女歌手巡唱票房No.4，撼贏美國流行音樂女王麥當娜（Madonna）及韓國人氣女團BLACK PINK，成為唯一躋身10強的中國面孔，獲封「華語女帝」當之無愧！

現年33歲的歌手鄧紫棋（G.E.M.），自16歲出道以來屢獲殊榮，多次刷新紀錄！她於2023年展開的第4次大型巡唱《I AM GLORIA世界巡迴演唱會》，去年已榮獲至少5個全國第一名，包括2024年演唱會票房年冠，近日再度迎來好消息。

據內地網站消息，截至3月1日的新加坡站為止，G.E.M.是次巡唱86場約吸4.24億美元（約32.97億港元）票房，躋身全球女歌手巡唱總票房第4位，與去年底的第7位相比可謂大躍進，因10強的女歌手中，只有她的巡唱仍在進行中，故大有機會殺入3甲。不過，她已超越位列第5的美國流行音樂女王麥當娜，麥當娜於2008年至2009年舉行的《Sticky & Sweet Tour》，演出85場約有4.07億美元（約31.65億港元）票房，網民大讚G.E.M.犀利，為她感到驕傲！

Taylor大熱封后 目前頭3位依然是美國女歌手的天下，大熱登頂的是Taylor Swift於2023年至2024年舉行的《The Eras Tour》，共149場狂吸20.7億美元（約160.97億港元）票房，大幅拋離第2位的Pink。Pink於2023年至2024年的《Summer Carnival Tour》，共97場約有5.84億美元（約45.24億港元）票房，第3位則是Beyonce於2023年至2024年的《Renaissance World Tour》，56場共獲5.79億美元（約45.03億港元）票房，其餘6至10位分別是Pink（2018-2019年巡唱）、Taylor Swift（2018年巡唱）、紅遍全球的韓國女團BLACK PINK（2022-2023年巡唱）、哥倫比亞歌手Karol G（2023-2024年巡唱）及麥當娜（2021年巡唱），當中Taylor、Pink與麥當娜均有兩個巡唱上榜。

仍忙於巡唱的G.E.M.表現低調，未有大事宣揚，反而其粉絲對於她為國爭光大感雀躍，紛紛在歌迷會官網留言祝賀，並祝願她進一步殺入排行榜3甲。《I AM GLORIA世界巡迴演唱會》由2023年12月7日的廣東站揭開序幕，今年1月12日以肇慶場作為內地最終站，之後轉戰海外，計劃包括歐洲、亞洲、美洲及澳洲等地，至今已在法國巴黎、英國倫敦、馬來西亞及新加坡演出，3月下旬將唱到美國拉斯維加斯、三藩市、紐約及加拿大多倫多，之後會返回內地及香港開騷。

BLACK PINK將於7月展開新一輪巡唱，未知能否再下一城。