唔去《奧斯卡》 「蜜蜜」攬前妻 賓艾佛力嘉娜「打野戰」疑翻撻

荷里活男星賓艾佛力（Ben Affleck）去年與影星老婆珍妮花露柏絲（Jennifer Lopez）離婚，自此之後他經常與另一影星前妻珍妮花嘉娜（Jennifer Garner）出雙入對，而上周日他們被傳媒影到寧願「打野戰」而缺席《奧斯卡》，因而令人懷疑他們愛火重燃！

賓艾佛力與珍妮花嘉娜被影到一同為兒子Samuel慶祝生日，他與前妻及兒子等人到公園內玩「漆彈槍戰遊戲」，他更被影到玩樂期間擁抱前妻。照片中見到戴上頭盔的賓佬在旁邊環抱正開槍的前妻腰間，而她亦不介意前夫的「親密動作」繼續玩耍。有爆料者指他在整個生日派對上不停跟前妻打情罵俏，似乎有意與前妻翻撻。另有指賓佬自與露柏絲離婚後，一直好想嘉娜給他復合的機會。

賓佬與嘉娜於2005年結婚直至2015年離婚，他們離婚後為照顧子女而經常走在一起，一直保持良好關係。賓佬自去年與露柏絲離婚後更與嘉娜來往頻密，去年他們一同於「感恩節」做義工派飯，而過去的情人節兩人更一同度過，上月加州發生山火，賓佬撤離居所後亦第一時間飛車去嘉娜家協助她及他們的子女。

傳謝茜嘉玩「姊弟戀」 另一方面，上月宣布與結婚16年老公Cash Warren離婚的美國女星謝茜嘉艾芭（Jessica Alba）近日亦被傳蜜運中。43歲的謝茜嘉被傳媒影到與35歲的美國諧星Alex Edelman一同出席《奧斯卡》慶功派對，離開時更被影到男方將外套搭在她的肩膀上，而他亦將手放在她背部，因而被傳謝茜嘉大玩「姊弟戀」！