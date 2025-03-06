逃稅負聞餘波未了 鄧倫舊劇遭AI換臉 翻身無望

前內地男神鄧倫一度走勢凌厲，拍了不少佳作如《一千零一夜》及《香蜜沉沉燼如霜》，2019年更入圍福布斯中國名人榜，位列第21位。可惜他於2022年爆出逃稅風波，隨後被全面封殺，幾乎於演藝圈銷聲匿迹。

不過早前內地一雜誌釋出相關資訊，表示有模特兒以不露臉、不出名的方式接受雜誌社的拍攝，吸引大批網民關注。該雜誌還在毫無宣傳的情況下賣出逾5萬本，網民紛紛猜測此模特兒就是鄧倫，認為他有意密謀復出。

付辛博獻聲冧粉絲 消失多時的鄧倫於上年元宵節更新了動態，分享了一碗湯圓照，獲超過20萬點讚。農曆新年期間，他亦在社交平台Po相並留言：「新年快樂」，貼文發布僅1小時，便突破2萬點讚量，大批粉絲歡喜若狂。不過，網民於內地平台已搜不到鄧倫的社交網帳號，就連2021年他與倪妮合拍的電視劇《夜旅人》，亦已進行AI換臉，最新男主角變為藝人付辛博，看來鄧倫翻身無望。

至於付辛博樣子俊朗，唱演俱佳，吸納不少粉絲。昨日迎來生日的他開直播與粉絲互動，並獻唱冧粉絲。