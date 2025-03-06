強調精神狀態無異樣 方皓玟反擊負評 麥美恩無辜「中箭」

歌手方皓玟近日遭網民質疑精神及健康狀態有異，她拍片逐一反擊，想不到事件令麥美恩無辜被拖落水，嚇得她急忙澄清，以免再撩起方皓玟心中怒火﹗

歌手方皓玟近日自爆為內地旅客繳付的士費兼怒斥火爆司機，成為網上熱話。近期鮮有公開露面的她活躍於社交網，於不同平台均開設帳號，不斷發文與網民互動。有網民指她因2021年離婚及買樓太大壓力導致精神出現異常，更有人認為暴瘦的她患有情緒病及厭食症，聲音不斷。面對外界「負評」，方皓玟竟拍片逐一回應，面對「單親媽媽壓力大」的留言，她謂：「我壓力大？其實我覺得單親係愉快，最緊要愉快。我都唔明啲人點解要攻擊我離婚，香港嚟講呢，唔離婚一路到尾先係少數，咁點解嗰啲少數嘅人，要鬧我呢啲多數人呢？」至於去年她被爆以500餘萬購入旺角一個單位，之後開始表現失常，她幽默表示：「買咗樓之後失常？我未收樓，所以未失常。」

對號入座鬧風波 另外又有網民留言：「只要一叫佢食多啲嘢健康啲，就辣着佢。」方皓玟還擊謂：「我食到隻積咁，點樣厭食症呀？有家族遺傳，你冇理由針對人嘅基因㗎？」最後連麥美恩也躺着中槍，事緣她日前於社交網發文：「風都吹得起，食多啲嘢啦，唔該。」但方皓玟看到後對號入座回應：「咦，佢係咪講我？我留言畀佢先。麥美恩，如果你講緊我，你同我單聲，我會回應你！」嚇到麥美恩立刻澄清，指自己只是在談論港泰混血美女鄺玲玲。

記者昨日聯絡麥美恩，她似乎不欲多談：「好小事，冇人再講嘞。我唔回應，免得好似唔講得笑咁。」