做張家輝「老婆」如墮深淵 陳法拉被勒令減磅 慘過戲中角色

藝人陳法拉為張家輝執導的電影拚命演出，開工首日已要病住拍攝企跳狂呼的戲份，整套戲拍攝期間都陷入陰暗情緒中，不過被導演要求減5、6磅的她，坦言比角色更悽慘。

影帝張家輝執導及主演的電影《贖夢》月底上映，電影由劉俊謙、陳法拉領銜主演，袁富華、朱晨麗參演及許恩怡特別演出，故事講述張家輝和陳法拉一對恩愛夫妻，因一次投資嚴重失利，作出失誤抉擇，陷入一個萬劫不復的巨變，令人生開始墮入夢魘中。法拉於拍攝過程中，全程猶如墮進深淵，每一場戲都沉浸於陰暗鬱結中，由第一日開工企跳狂呼，到最後煞科的一日，也要聲嘶力竭於街頭狂奔，每一刻都令觀眾驚心動魄，但對於法拉來說卻過足戲癮。

抱病吊威吔企跳 首日開工的第一場戲，法拉所演的角色在走投無路下，情緒激動地奔向露台企跳，現場氣氛緊張，即使在排戲，身邊每一位工作人員也替她緊張，因為衝上企跳的位置，面前無遮無擋，只有一條威吔繫着腰間的法拉拚命演出，在瘋狂剎那間，被家輝大力擁着的搶救下來，制止悲劇發生。原來拍攝當日法拉帶病上陣，她說：「其實最初也擔心，又要痛哭，又要吊威吔、又要企跳，剛好自己身體不適發燒，幸好最後大家在充足準備下，拍咗3 take就完成第一場戲。」

雖然法拉所演的角色下場悽慘，但她苦笑說：「其實現實生活中，我比角色更慘情，因為導演要求我減肥，為咗減5至6磅，我要戒食澱粉質、自己鍾意嘅食物，但期間適逢聖誕，普世同歡嘅日子，我只好睇住人哋食聖誕大餐。」

為了參演這部電影，法拉兩個多月香港、美國兩邊走，而在殺青的一天，化了瘀傷及臉傷的她，把造型照傳給身在美國的媽咪，怎料媽咪信以為真嚇得連聲叫她入醫院看急症。