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楊梓瑤震籮 變「女版小豬」
楊梓瑤深夜派福利，大晒性感魅力。
應屆港姐季軍楊梓瑤身高1米78，擁有逆天長腿和標致面孔，外形絕對不輸冠軍倪樂琳。她日前在凌晨發功派福利，穿上熱褲露小蠻腰跳舞，見她扭腰又震籮，性感程度爆燈，令不少宅男睇到鼻血直流。有網民更把她跟台灣舞王羅志祥（小豬）之前30秒狂震126下的電臀舞片段比較，笑稱她是「女版小豬」。
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