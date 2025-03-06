楊梓瑤震籮 變「女版小豬」

應屆港姐季軍楊梓瑤身高1米78，擁有逆天長腿和標致面孔，外形絕對不輸冠軍倪樂琳。她日前在凌晨發功派福利，穿上熱褲露小蠻腰跳舞，見她扭腰又震籮，性感程度爆燈，令不少宅男睇到鼻血直流。有網民更把她跟台灣舞王羅志祥（小豬）之前30秒狂震126下的電臀舞片段比較，笑稱她是「女版小豬」。