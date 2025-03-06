丟空逾一年 終達雙贏 謝霆鋒中環「舖王」 減價4萬租出

藝人謝霆鋒於中環擺花街的「舖王」丟空超過一年後，近日終於再度成功租出，雖租金比原本少了4萬，但總好過丟空，算是霆鋒與新租客「雙贏」！霆鋒正忙於籌備下月舉行的個唱，近日獲街頭樂隊公開邀請做嘉賓，大量網民「助攻」，成功令霆鋒親自回應。

謝霆鋒於啟德體育園的演唱會加場後依然一票難求，他亦積極籌備中，向來有投資物業的他，名下位於中環擺花街之地舖連閣樓，丟空放租超過一年，最近與珠寶店達成協議，對方以每月6萬元承租。雖然租金較之前的舊租約下跌了四分一，但在如今市道下覓到適合租客已屬不易。

據悉，該舖位地下建築面積約700平方呎，閣樓建築面積約500平方呎。自2024年1月起空置，最初放租價為10萬元，今年1月減至6.8萬元，近日終以6萬元租出，霆鋒與新租客可謂「雙贏」。

有指該舖位於2012年由英皇集團主席楊受成以9,120萬購入，然後轉送給霆鋒，可見霆鋒一直深得老闆疼錫，在公司的地位可算分量十足。

網民成功召喚本尊 另外，街頭樂隊The Flame不時在香港各處表演，所到之處都相當墟冚，試過聚集近1千人於海濱大合唱，氣氛高漲！日前The Flame在灣仔海旁表演，期間唱出霆鋒名曲《玉蝴蝶》及《活著VIVA》等，主音Kit呼籲大家集氣，召喚霆鋒後日到場跟大家一起唱。

網友紛紛發文「召喚」霆鋒，意想不到的是他竟親自回覆：「我見到了！恭喜你成功贏咗99.9％人！」他亦回覆了多位網民的貼文，感謝大家支持，表示會盡覆，不過就未有回應會否出席Busking活動，但如果他真的到場，可算是預演下月的演唱會，隨時萬人逼爆海旁！