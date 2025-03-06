「女女CP」襲巴黎 粉絲逼爆 鄺玲玲反客為主 着緊護保安

港泰女星鄺玲玲和泰星Orm「女女CP」合體亮相巴黎時裝周引發哄動，被大批粉絲重重包圍致寸步難行，要由多名保安開路。其中一名保安不慎被遞上的卡片戳傷眼睛，鄺玲玲察覺後緊張叫喊：「Stop Stop 」，獲網民大讚窩心。

在香港出世的港泰女星鄺玲玲17歲隨家人移居泰國，在當地發展演藝事業，憑高顏值與善良貼地的性格吸納不少粉絲。因出演GL劇《我們的秘密》一夜爆紅的她，與拍檔Orm被視為顏值天仙級的人氣CP，而是次二人獲邀出席巴黎時裝周，在抵達會場外時，被大批粉絲圍到實一實，水洩不通。保安護送她們進場期間，有人遞上卡片不小心戳到一名保安的眼睛，鄺玲玲看到後立即叫停：「No No No, Stop Stop」，表情相當着緊，此暖心的舉動亦獲網民讚不絕口。

Jisoo變裝騷Quali 除了「女女CP」外，韓國人氣組合BLACK PINK成員Jisoo亦成一大焦點。Jisoo身穿白色上衣及黑色喱士短裙現身，不停派心。晚宴上，她則換上黑色Tube Dress亮相，大晒白滑香肩，散發高貴氣質。

Jisoo早前宣布將於本月23日在台灣桃園會展中心舉行粉絲見面會，主辦方昨日公開票價，由4,300新台幣（約1,300港元）至7,300新台幣（約1,754港元）不等，當中最貴的「SUPER VIP」僅開放200個名額，可享有「WARM UP WITH JISOO環節」。

另外，憑《九重紫》贏得口碑的內地藝人李昀銳首度亮相巴黎時裝周，與身穿露肩裝的周也和劉雨昕同框。而網紅倪晨曦完成米蘭時裝周後，轉戰到巴黎繼續睇騷，其造型獲網民大讚顯瘦，她親回網民笑說：「都很瘦呀！」至於台灣女星林心如被拍得現身機場出發往巴黎，她在社交平台留言：「約嗎？」直言大感期待。