衝突畫面曝光 舉中指挑釁 改控教唆傷害罪 王大陸百萬保釋笑住走

王大陸

台灣男星王大陸前日在當地因涉嫌「殺人未遂」被捕，昨日他被改控涉犯教唆傷害，他現身新北地院交保釋金500萬元新台幣（約118.3萬港元）時，未知是否因改控較輕罪名，見他神情輕鬆。同時，他去年4月與計程車司機發生衝突畫面曝光，見他怒舉中指，隨後引發打人事件。

王大陸上月被爆出涉逃兵役，前日在台灣更因涉嫌「殺人未遂」遭拘捕調查，另一游姓車商富二代同樣被捕。案發於去年4月25日，有人於新北中和區攔下受害司機後痛毆，執法人員前日拘捕王、游二人，檢察官在訊問7小時後，改控王、游為涉犯教唆傷害、違反《個人資料保護法》非法利用個人資料等罪。而王大陸另涉使用公務員登載不實罪名，犯罪嫌疑重大，認為王、游二人有逃亡、勾串、滅證之虞，新北地院裁定王大陸准以500萬元新台幣交保釋金。

再多3人被捕 王大陸昨日雙手合十離開新北地院，全身黑Look兼戴上口罩的他神情輕鬆，面帶微笑，對記者提問未有回應，只提醒記者「小心」、「不要推擠」，混亂間有記者跌倒，他即表示：「要不要扶他一下！」但對於是否教唆傷害、是否與司機發生衝突均未有回應。對於王大陸的案件，新北市刑大大隊長昨日舉行記者會公開表示，執法專案小組偵辦王大陸涉嫌違反兵役法相關案件，調查過程中主動發現查扣證物內王姓嫌犯涉及教唆傷害情事，目前全案仍在深入調查中，同時執法部門表示已捉到另外3名嫌犯，正帶回偵訊。

至於被捕前一晚，王大陸被發現曾現身知名燒肉店飲酒作樂，心情未受逃兵案影響，席間不時抽煙，又攬實D奶網紅女友沐軒，吃到前日凌晨1時，二人撐小傘返回王大陸住處共享春宵，不料一覺醒來風雲變色。

事件愈挖愈臭，有指王大陸去年4月18日搭乘Uber時，下車不慎將手機遺落車上，由於他不會開電動車車門，因此着司機幫忙，沒想到雙方爆發口角，王大陸甚至怒舉中指，衝突畫面隨之曝光。

受害人曾到派出所 從畫面中可看到，王大陸當日穿灰色連帽外套，一臉不悅。另外，該司機後來也在社群平台抱怨，指王大陸不僅敲打玻璃，還嗆聲叫他「下車輸贏」，讓他氣得直呼：「我可以告他嗎？」二人不歡而散後，沒想到王大陸向富二代游姓好友抱怨此事，對方於4月25日晚上，教唆他人毆打連姓司機，導致全身多處擦挫傷。司機被毆打後，當時未認出是王大陸相關一事，以為是行車糾紛才捱打，並到派出所表示要對施暴者報案提告，執法人員當下詢問要先做筆錄還是到醫院驗傷，司機表示要驗傷便離開派出所，因此當時才未完成報案程序。

至於網上有自稱是受害人女兒的網友發文，開名痛斥「王大陸出手兇殘」，並貼出「父親滿身傷痕躺臥病床」之照片，引發眾多網友的議論。該網友在貼文中寫道：「王大陸，我父親究竟得罪你何處……僅僅因為車輛行駛不夠平穩，你就下此毒手！」經查閱該原作者的社交媒體帳戶，發現並未有提及家屬受傷的事宜，而帳戶創立時間僅於今年1月，故有推測為虛假帳戶。此外，有其他網友指出，該帳戶盜用他人照片，並將留言批評者封鎖，質疑其動機是否在蹭流量。