奧斯卡賽後P 對人歡笑 狄美痛失「最後機會」 狂食薯條療傷

《第97屆奧斯卡金像獎》賽果已塵埃落定，賽前一直被視為大熱門的狄美摩亞（Demi Moore）最終「倒灶」被《阿諾拉》（Anora）的影壇新丁Mikey Madison擊敗，大為失望的狄美賽後狂食薯條慶功，實行化悲憤為食量！

有知情者爆料指狄美「失獎」後感到心碎，有指她於1月於金球獎封影后之後，信心十足，好希望能再下一城於奧斯卡獲獎，結果失望而回，而最令她大受打擊的是，因她感到今次或許是自己最後一次有機會問鼎奧斯卡殊榮。不過雖然失獎，但狄美仍發揮「體育精神」，連踩兩場出席慶功派對。她換了另一開胸戰衣，先後出席雜誌及樂壇巨星麥當娜（Madonna）舉辦的派對繼續「笑臉迎人」。雖然狄美失獎，但3名女兒都有於社交網留言鼓勵母親。其中女兒Tallulah分享母親出席派對後，穿回浴袍，抱着狗狗食兩盤大薯條的照片，並留言：「我的贏家。」而狄美則於社交網出post講感受，多謝《完美物質》（The Substance）團隊之外，亦恭喜Mikey獲獎，表示期待她的下一部作品。

影帝艾哲倫被轟無禮 至於出爐影帝艾哲倫保迪（Adrien Brody）於台上致詞時，因太長氣一度被音樂打斷，但他仍繼續發言，結果整個致詞花了5分40秒，打破了已故女星姬莉亞加臣（Greer Garson）保持了82年的舊紀錄，成為最「長氣」得主，姬莉亞當年獲奧斯卡影后時用了5分30秒致詞。此外，艾哲倫步上頒獎台時，突然轉身吐出香口膠並拋給女友Georgina Chapman，因而被網民批評對女友無禮。事後他解釋：「我本可以吞咗佢（香口膠），但我冇仔細去諗，我應該點樣整走佢。」而女友就爆因接不住，香口膠直接跌在地氈上。

另方面，美國男星Kieran Culkin大熱奪最佳男配角，其兄長《寶貝智多星》（Home Alone）男星麥哥利高堅（Macauley Culkin）偕視星老婆Brenda Song一同出席慶功派對恭喜細佬，他自爆看直播時因細佬獲獎而落淚，並搞笑表示Kieran坐首排，最近樓梯上台，不可能不會贏。而在台上喊爆的最佳女配角素兒莎丹娜（Zoe Saldana），換上透視裝現身派對，風騷過人！