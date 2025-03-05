藝人王賢誌出身富貴，去年卻傳出有財務公司向他追討約300萬元，他親自入稟高等法院申請破產。昨日，案件於高等法院進行聆訊，破產申請人王賢誌及債權人均沒有到庭。聆案官表示文件已妥當，由於庭內沒有人提出異議，聆案官即頒令王賢誌破產。