樂宜搭電梯大「色」放

「DJ女神」樂宜擁有34C傲人上圍，不時透過社交網大派福利，吸納粉絲。日前，她便晒出一輯在電梯裏拍攝的性感靚相，只見她身穿白色緊身上衣搭配牛仔褲，對住鏡頭不斷搔首弄姿，狂晒Big爆上圍與小蠻腰，令不少粉絲讚不絕口。