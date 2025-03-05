「孖妹檔」輪流上陣 郭柏妍劉佩玥組CP 揸槍型爆

無綫一連兩劇打造「孖妹檔」，繼《痞子無間道》有陳瀅及王灝兒（JW）這對「搞笑孖妹」後，月中首播的《奪命提示》亦將郭柏妍及劉佩玥組合成「妍玥CP」，二人長髮飄飄、身穿小背心型爆揸槍，相當吸睛。

由視帝陳山聰、張振朗、劉佩玥、劉穎鏇、丁子朗、郭柏妍和林子善等主演的無綫新劇《奪命提示》將於本月17日首播。此劇除了加入大量令人熱血沸騰的打鬥、爆破、槍戰及追逐場面外，更有深深的懸疑感。日前無綫發布首條長約30秒的預告片，除打正旗號以「AI人工智能加盟是敵是友」作為宣傳噱頭外，片中還有充滿感官刺激的槍戰及爆破場面，劉穎鏇的無敵長腿攻擊、奪命箍頸較剪腳，以及張振朗的倒掛金鈎皆相當搶Fo。

監製文偉鴻上次於《隱形戰隊》中將劉穎鏇、劉佩玥打造成最強的「雙劉組合」後，今次再搞新意思，安排新加入的郭柏妍分別孖住兩女出動，預告片還曝光了「妍玥CP」身穿純白小背心搭配飄逸長髮的型爆揸槍Look，具台型之餘亦甚有美感。

陳瀅孖JW做搞笑惡人 此外，現時播映中的《痞子無間道》亦打造了新一代「搞笑孖妹」。前晚一集中，陳瀅及JW分別飾演的角色符玲及高強忽發奇想要做「壞人」，二人畫上「關刀眉」後四出蝦蝦霸霸，更一口氣喪咬四碌蔗，喜感十足。除了如大爺般的步姿相當爆笑外，無論是陳瀅爛撻撻的「爛仔格」，又或是JW的零偶包張牙舞爪表情，均令人捧腹大笑。