「好難同佢比較」 封許冠文大大大前輩 劉青雲提前認輸
影帝劉青雲有份角逐今屆金像獎「最佳男主角」，認為入圍的演員各有千秋，大讚當中憑英皇電影《破．地獄》入圍的許冠文表現出色，坦言作為後輩，不敢與大前輩作比較。
藝人劉青雲、莫文蔚及韓國歌手CL昨日出席活動，有份角逐今屆金像獎「最佳男主角」的青雲，表示不會以「對手」來形容其他入圍演員：「大家都係香港電影嘅一分子，入得圍嘅大家都差不多水準。」說到前輩許冠文憑英皇電影《破．地獄》角逐影帝，他大讚對方從影多年拍過不少賣座喜劇，今次同樣表現出色，贏盡票房及口碑，自己向來很尊重對方：「我好難同佢比較，佢係大、大、大前輩，我係後、後、後、後輩。」提到他同樣入圍亞洲電影大獎的「最佳男主角」，他表示抱有信心：「如果對自己都冇信心，點樣要求人哋對你有信心？」並指分別來自不同國家地區的幾位入圍演員也相當有水準。
莫文蔚申請啟德開騷
至於近年主力做巡唱的莫文蔚，透露已入紙申請啟德體育園主場館，希望能在新場作為香港站表演場地：「啟德喺各方面都同個騷好配合，係Perfect！不過聽講今年檔期已經爆滿。」她表示老公會陪她到不同地方開騷，順便學習普通話，笑指老公的普通話可能比大家更好。另外，談到歌手方大同病逝，她表示一直也很欣賞對方：「佢係一位完全熱愛音樂嘅創作人，係好難得。」對其離世，坦言感到難過及可惜。
本文連結 : https://orientaldaily.on.cc/content/娛樂/odn-20250305-0305_00282_041/「好難同佢比較」-封許冠文大大大前輩-劉青雲提前認輸
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：