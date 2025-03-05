「好難同佢比較」 封許冠文大大大前輩 劉青雲提前認輸

藝人劉青雲、莫文蔚及韓國歌手CL昨日出席活動，有份角逐今屆金像獎「最佳男主角」的青雲，表示不會以「對手」來形容其他入圍演員：「大家都係香港電影嘅一分子，入得圍嘅大家都差不多水準。」說到前輩許冠文憑英皇電影《破．地獄》角逐影帝，他大讚對方從影多年拍過不少賣座喜劇，今次同樣表現出色，贏盡票房及口碑，自己向來很尊重對方：「我好難同佢比較，佢係大、大、大前輩，我係後、後、後、後輩。」提到他同樣入圍亞洲電影大獎的「最佳男主角」，他表示抱有信心：「如果對自己都冇信心，點樣要求人哋對你有信心？」並指分別來自不同國家地區的幾位入圍演員也相當有水準。