中娛星動：離婚後各自蒲頭 陳妍希飯局傾Job 陳曉單身回春

台灣女星陳妍希與內地男星陳曉離婚後各走各路，女方回復單身後即相約台灣綜藝天王蔡康永食飯，估計是洽談未來工作大計；至於陳曉前日在離婚後首度現身公開活動，似乎一身輕的他立即回春！

陳妍希和陳曉上月18日官宣離婚，結束8年婚姻，二人在聲明中表示未來會共同照顧孩子，彼此仍是家人。離婚代表新開始，「雙陳」亦已各自展開新生活。陳妍希近日被拍得包到實一實與一班友人聚會，當中還包括台灣綜藝天王蔡康永，疑是在傾談工作事宜。她離開時還舉高手，似乎在跟誰打招呼，有指她回復單身後，將花更多時間投入演藝事業。

至於陳曉自宣布離婚後一直未有蒲頭，前日他終於現身，身穿西裝出席公開活動，於上台致詞時，更是精神奕奕、容光煥發，狀態相當不俗，似乎未有因為離婚而影響心情。不少網民送上祝福，更指他離婚後回春不少。

被造黃謠中傷 另外，對於「雙陳夫妻」離婚，內地網紅王大發近日在直播時談及現時網上有許多流言，稱陳妍希以前玩得很放，還傳出一些「黃謠」，但王大發稱沒有此事，還表示如果這些謠言皆由陳曉一方傳出，那就太沒品了，不過，她也補充說：「但是我覺得大概率不是他（陳曉）買（熱搜），因為一夜夫妻百日恩。」