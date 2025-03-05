娛圈單打：奧斯卡睇頭欠奉 荷里活係咪沒落

食之無味，棄之可惜，真係可以形容近年嘅奧斯卡金像獎頒獎典禮。你話唔係咩？近年有邊一套荷里活電影，係真正叫好叫座呀？講緊嘅真正，唔係一小撮人圍爐自嗨，而係好似當年《鐵達尼號》、《阿凡達》呢種世界現象級數嘅電影喎，放眼看去，乜有咩？

好似剛舉行嘅第97屆奧斯卡，由公布提名名單開始已波折重重，皆因洛杉磯山火搞到荷里活大受波及，公布日期要延遲。好啦，好不容易舉行，賽果卻不盡如人意。《完美物質》女主角狄美摩亞竟然大熱倒灶，敗給年僅25歲嘅Mikey Madison。後者主演低成本電影《阿諾拉》一擊即中，榮登影后。

即係咁，呢個世界，幾時都係後生細女吸引過徐娘大嬸，唔係話一定要狄美攞獎先至公平，但說實在，《阿諾拉》究竟有幾多觀眾睇過？去年10月喺香港上畫，至今好多人聽都未聽過佢嘅大名。雖然全球票房收4,090萬美元，對比600萬美元成本係賺凸，但講到話題性，肯定不及《完美物質》。

就連香港導演谷德昭都對賽果「𢱑晒頭」，發文直認「唔識欣賞，唔明點解周圍拍爛手掌，仲攞埋奧斯卡最佳電影、最佳導演、最佳原著劇本、最佳女主角」，「套戲有咩大或小道理想講呢？」，唯一可取之處，可能係夠晒低成本，「大卡士可以喫蕉了」，哈。

難怪特朗普佢老人家，早前委任咗幾位叱咤一時嘅荷里活大明星做特使，務求令「荷里活再次偉大」。鬼咩，荷里活左膠當道，拍埋嘅電影，唔係以黑人做白人角色，就係性小眾自我感覺良好，再係咁落去，荷里活唔沒落已經偷笑。