直播擺兄弟上枱 出賣黃宗澤吸Like 吳卓羲笑林峯大牌

吳卓羲與黃宗澤是圈中好兄弟，日前在內地直播節目中，吳卓羲指若點讚過1,800萬就請黃宗澤上節目，問到若過5,000萬是否請林峯？他笑說：「林峯呀！現在很大牌的！」令全場爆笑。

藝人吳卓羲與黃宗澤（Bosco）被網民封為「男神」，在內地人氣甚佳，不時助陣綜藝節目。近日有內地平台炮製真人騷《藝員新訓2025》，以直播形式讓網民與藝人互動，日前便請來視帝黎耀祥及陳展鵬、視后林夏薇及楊茜堯等亮相，而吳卓羲則一連多集搞氣氛。

吳卓羲在節目中「開大口」表示，若網上點讚有1,800萬，便會請好兄弟Bosco亮相，楊茜堯與林夏薇等隨即起哄，大呼若來不了怎麼辦，他搞笑說：「如果他來不了，我也不來。」其後點讚數目真的達標，吳卓羲說：「我慘了，沒問過他就答應你們。」林曉峰問：「5,000萬的時候又請誰來？」有人大嗌「林峯」，吳卓羲抵死說：「林峯呀！現在很大牌的！」相當搞笑。

楊茜堯一叫即到 他又即場致電Bosco，電話屏幕顯示他以「老波」稱呼對方，有網民留言：「以為叫老婆。」楊茜堯上前「幫口」說服Bosco：「我哋咁多人請你，唔係唔嚟呀？」Bosco即說：「嚟嚟嚟！你叫到喎！」吳卓羲搞笑詐型：「所以我一直都話同你唔係朋友嚟！你嚟我就唔喺度，咁你想要楊茜堯定吳卓羲先？」被Bosco取笑：「細路仔咩……要選擇！我要晒！」

至於林夏薇席上唱歌又玩遊戲，她接受本報訪問時說：「好開心同一班好朋友工作，大家都有默契。」節目中她為「哪吒」角色配音，期間手舞足蹈，她說：「配音呢個環節係即興嘅，我都有追呢套動畫電影，係一個新嘗試，仲有估歌仔搶答環節，估唔到竟然會被網民評為『小曲庫』，其實只係咁啱啲歌陪住我成長啫！」