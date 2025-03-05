柯震東與王大陸識於微時，向來是好兄弟，經常被拍得結伴夜蒲。不過，王大陸昨日被捕送檢，柯震東第一時間撇清關係，透過經理人回覆傳媒：「公司這邊不清楚，就不回應了，謝謝。」柯震東當年因吸毒被捕，斷送大好前程，多年後才重新出發，努力洗底望捲土重來，難怪今次好友闖禍，身為「過來人」的他不敢多言！