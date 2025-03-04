啟動個人巡唱 J-Hope瓣瓣掂 威脅隊友飯碗

韓國天團防彈少年團（BTS）成員J-Hope近日在首爾舉行3場演唱會，為首個個人世界巡唱揭開序幕，吸引來自世界各地的粉絲支持。隊友Jin亦有捧場，大讚J-Hope有型又唱得，更搞笑指自己飯碗不保。

BTS預計今年下半年合體，已經退伍的成員Jin和J-Hope現時積極展開個人活動，其中去年10月退伍的J-Hope於上月28日起一連3晚在首爾奧林匹克體操競技場舉行個唱，共招待3萬7,500名觀眾入場。

J-Hope以《What if》一曲揭開序幕，除了演唱《Pandora's Box》及《Arson》等Solo歌外，又一連唱出《MIC Drop》、《Silver Spoon》及《Dis-ease》等多首BTS的歌曲，全場High爆。他自爆上台前10分鐘心情最緊張，但只要上台見到粉絲，所有緊張感都會消失：「這都是因為有大家，ARMY（BTS粉絲名）真的很令我自豪，很想給全世界看到。」

篤爆李政宰有老花 J-Hope將展開首個個人世界巡迴演唱會，在美國、墨西哥、菲律賓、日本、新加坡、泰國、澳門及台灣開騷，他最後表示：「首爾的演出是最棒的，所有東西都很完美，我很快會回來，真心多謝大家熱情的歡呼和應援。」隊友Jin與所屬的HYBE事務所議長方時赫亦有現身捧場，其中Jin在社交網上載與J-Hope的合照，並留言道：「Hope呀，你好有型，如果你連歌都唱得咁好，我要點樣搵食？」認真搞笑！

此外，J-Hope將於本月7日推出新歌《Sweet Dreams》，他前晚亮相節目《拜託冰箱》做宣傳。談到早前獲邀到法國出席慈善活動，同場還有天團Big Bang隊長G-Dragon及話題韓劇《魷魚遊戲》男星李政宰，J-Hope搞笑地大爆李政宰有老花：「和李政宰大哥合照時真的好新奇，政宰大哥的手機字體非常大。」