衝事業再會張藝謀 超蓮為母慶生 竇驍又冇影

賭王三房千金何超蓮早前為36歲姊姊何超雲慶生，近日則為母親、三太陳婉珍慶祝71歲生日，相當孝順。超蓮在社交平台分享多張慶生照，她與孖生弟弟何猷啟及超雲悉心打扮，猷啟的女兒亦罕有出鏡，三代同堂。陳婉珍獲子女獻吻，笑到見牙唔見眼，超蓮留言：「雙魚寶寶們生日快樂。」

超欣奚夢瑤關係好

不過，超蓮老公、內地藝人竇驍卻不見蹤影，其實去年他已因工作關係缺席外母的生日宴，今年一樣忙於工作，身在內地拍攝新劇《焰火明城》，預計要拍至本月中。昨日，有同劇演員在社交網分享竇驍的暖男行為，指竇驍將自己的羽絨服脫下來給他穿。竇驍最近事業暢旺，內地名導張藝謀的新作《主角》官宣由他擔任男主角，是他們繼2010年的電影《山楂樹之戀》後，相隔15年再合作，女主角則是「謀女郎」劉浩存，不少網民對這個組合大感期待。