無意辦悼念音樂會 方大同歌迷自發追思 花海送別偶像

有「香港陶喆」之稱的音樂才子方大同英年早逝，有自稱是醫務工作者的內地網民爆方大同走得很平靜，同時各地粉絲自發舉辦追悼會。而陶喆前晚在紅館開騷，表示對方大同的離開感惋惜，又指雙方有很多共通點。

音樂才子方大同告別塵世，終年41歲。事出突然，其音樂公司及家人均對此保持低調，而前日有自稱是醫務工作者的內地網民揭露方大同離世的情況：「他走得很平靜，並沒有受到太多痛苦。」方大同經理人證實其告別式在雲南舉辦，透露方大同生命最後的日子幾乎定居當地。各地粉絲自發追悼偶像，問到官方可有計劃舉辦追悼音樂會？經理人表示：「追悼音樂會是沒有的，大同的音樂是永恒的，希望他的音樂作品和精神財富，永遠存在大家的心中。」不過，有大批歌迷在佛山為方大同舉辦緬懷音樂會，並獻花致意。

陶喆慨嘆無緣同台 前晚台灣金曲歌王陶喆在紅館舉行演唱會尾場演出，獲台灣歌后A-Lin專程來港朝聖。受訪時，陶喆表示方大同的音樂除了好聽，還很有影響力，又指去年有很多場演出都曾想邀請對方做嘉賓，奈何生命脆弱，並透露最近很多人叮囑他保重身體。提到方大同有「香港陶喆」之稱，陶喆指自己亦在香港出生，與大同有很多相似之處：「大同佢係7月14出生，我係7月11日，我同佢都識上海話，亦同樣好鍾意R&B音樂。」