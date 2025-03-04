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張振朗買起女友放閃
楊偲泳
視帝張振朗與31歲女友楊偲泳自2019年公開戀情後，一直愛得低調。楊偲泳早前在社交網分享穿白色緊身背心配長褲的照片，把豐滿身材表露無遺，加上一頭金髮，顯得型格，她留言：「角色限定，售完即止！」除了獲得不少網民大讚，張振朗罕有留言：「我買！」短短兩個字成功宣示主權，閃盲大眾。
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