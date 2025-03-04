娛樂

趙露思瞓枱底晒曲線

趙露思瞓身擺甫士。 趙露思瞓身擺甫士。
趙露思瞓身擺甫士。
內地小花趙露思早前因抑鬱症而停工，近日已積極復出，繼日前現身代言品牌的直播後，由她代言的另一品牌昨日曝光全新廣告照，她以4個不同造型上陣，當中包括銀色閃片短裙、白色喱士短裙及充滿復古味道的長裙等，集優雅貴氣於一身。趙露思不停轉甫士，又坐又跪，還側身躺在桌下，大騷長腿及玲瓏曲線，獲粉絲力讚漂亮。
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