8缺4威力不減 姜濤AK拉隊見人 鏡粉爭位仆地

男團MIRROR其中8位成員，包括姜濤及呂爵安等到電台宣傳新歌，雖然盧瀚霆等缺陣，但團隊人氣不減，粉絲同樣瘋狂，更有人為爭頭位睇偶像而跌到一仆一碌！

姜濤、呂爵安（Edan）、江𤒹生（AK）、李駿傑（Jeremy）、陳瑞輝（Frankie）、王智德（Alton）、柳應廷（Jer）與邱傲然（Tiger）昨午到電台宣傳新歌《手印》，吸引200名粉絲企滿電台門外守候，當中以「姜糖」最人多勢眾，除了舉燈牌及旗幟吶喊外，更將大旗插在車上應援，氣勢十足。

雖然盧瀚霆（Anson Lo）、陳卓賢（Ian）、邱士縉（Stanley）和楊樂文（Lokman）缺席，但無減粉絲熱情，8子的座駕駛入電台後，有粉絲為爭頭位追星而跌倒，一仆一碌，幸無大礙。8子落車後由AK帶隊向粉絲打招呼，然後步入電台。MIRROR指新歌概念來自隊長Lokman，希望今年第一首團歌是溫情歌，Edan則爆各人為歌名「打晒交」：「Stanley特別多意見，話應該叫《指印》，Anson Lo就話想叫《紫印》，最後要由Lokman一錘定音。」

姜濤指新歌歌詞跟以往MIRROR歌曲輸出的溫暖感不同：「每個團隊都會有爭執，我哋都唔係時時刻刻好團結，因為工作會有爭執，但12個一齊，點都好都係對外。去到第7年，我哋都係好團結一齊向前行。」他們又指經多年相處增添了默契，加上長大了變得成熟，懂得為團隊貢獻。講到MV，姜濤指當中AK與Edan衝突的畫面本是由他與Ian演繹，但拍攝時導演臨場換人，AK即笑說：「因為你怕攰。」而缺席的Stanley成為「攻擊目標」，Edan笑指他變了「機心表」，大爆其除衫場面是自己要求加戲。

預告小組輪住開騷 至傍晚6時，各人完成錄音訪問後離開電台並接受訪問，談到「第2小隊」Ian、Jer、Stanley及Tiger於4月12及13日舉行小組騷，「鏡粉」昨日優先訂票，有指門票被秒殺，問到其他小組有否乘勢要求公司開騷？AK說：「其他小組係有可能㗎！快就今年，慢就下年，今年其實有機會係有多一、兩組開，我哋公司策略唔難估嘅。」至於Tiger在節目中透露在媽咪生日當天推出個人單曲，稱純屬巧合，又指AK有份參與當中的結他彈奏。