娛樂

高圓圓反璞歸真 出戰時裝周

內地女星高圓圓近日「拋夫棄女」，隻身飛抵米蘭出席時裝周。她於當地的照片流出，見她未有選擇華麗戰衣襯托，僅以兩套簡單OL服飾現身，盡顯率性。
45歲的高圓圓保養得宜，明眸皓齒相當吸睛，難怪早前她求學時期的班主任大爆，指高圓圓試過同時獲8至10位男生追求，絕對是學校的風頭躉。
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