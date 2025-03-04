米蘭風騷滿場飛 佘詩曼王星越合體 秒變「豪門姊弟」

不少港星應邀飛往意大利米蘭出席時裝周活動，除了佘詩曼（阿佘）外，Anson Lo及胡杏兒等亦飛往當地睇騷。阿佘在社交網分享靚相，見她無懼天氣寒冷，穿上橙色入膊背心搭配粉色長裙，輕露小蠻腰，明艷照人，滿場飛的她成為眾人焦點。抵達現場後，不少粉絲上前邀阿佘簽名拍照，更有粉絲遞上毛公仔。

胡杏兒快閃48小時

憑內地劇集《墨雨雲間》人氣急升的內地小鮮肉王星越，亦有現身是次活動，並跟阿佘同框，有網民指他們十足「豪門姊弟」。王星越以低V西裝上陣，所到之處皆逼滿粉絲，他入場前逐一為粉絲簽名，又向他們送上奶茶，認真寵粉。現場談到美國「龐克教母」Patti Smith有追看其新劇《五福臨門》並點讚其社交網，王星越表示特別驚喜：「第一下知道這個消息時，其實是不相信的，證實了之後覺得很榮幸，尤其是Patti Smith對我的喜愛，非常感謝她。」