獨家訪問：新一代「咪神」大戰 鄧凱文閃爆凸襲 郭珮文扭腰避「峰」頭

無綫兩大新一代「咪神」郭珮文與鄧凱文日前在東華三院周年慈善晚宴同場，兩人同是2023年香港小姐，雖然同樣「胸猛」，但各展美態，以禮相待。她們又互影靚相，為一眾網民提供雙重視覺享受。

憑33D豐滿上圍成為無綫新「咪神」的鄧凱文最近人氣急升，大小活動都有她的蹤影，日前舉行的晚宴上，她以閃爆Low Cut高衩裙現身，影相時雙手交叉谷盡事業線，激凸身材表露無遺，整個人閃閃發光，氣質愈來愈好！至於向來有「至強Body」之稱的郭珮文，以貼身吊帶裙迎戰，但今次未有搏盡放「峰」，改晒纖細蛇腰，扭出玲瓏S曲線，冷艷高貴。

兩人昨日分別接受本報訪問，郭珮文透露小時候就讀東華三院附屬小學，故今次活動對她來說別具意義，她又呼籲：「希望大家繼續做善事，幫助更多有需要嘅人，亦希望我以後有更多能力幫助其他人。」鄧凱文則表示現場見到不少港姐師姐及師妹：「我哋好多時都會出席慈善Ball。（你同郭珮文好搶Fo喎！）我哋互相幫大家影相，因為大家都鍾意影相。」同場還有前輩級「咪神」廖碧兒及陳庭欣，同樣吸睛。

廖倬竩晒流利英語 另外，晚宴由2019年港姐廖倬竩及DJ森美擔任司儀，廖倬竩曾在明珠台做財經節目主持，大晒流利英語獲讚，她昨日受訪時說：「呢幾年多咗好多MC Job，要講廣東話、英文同普通話，不過做三語主持最難嘅係講廣東話，咬字要好清晰，前期工夫要做足。」