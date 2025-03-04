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龍門陣
楊紫瓊感動到喊
今屆《奧斯卡》開場邀請到《魔法壞女巫》兩大女主角Ariana Grande與Cynthia Erivo現身唱歌向1月洛杉磯山火的救援人員致敬，表演完畢後，與她們同片的拍檔金像影后楊紫瓊亦感動得熱淚盈眶。
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