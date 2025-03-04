娛樂

楊紫瓊感動到喊

今屆《奧斯卡》開場邀請到《魔法壞女巫》兩大女主角Ariana Grande與Cynthia Erivo現身唱歌向1月洛杉磯山火的救援人員致敬，表演完畢後，與她們同片的拍檔金像影后楊紫瓊亦感動得熱淚盈眶。
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc
人人做記者