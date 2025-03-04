艾哲倫相隔22年再稱帝 Mikey撼贏狄美 首戰奧斯卡即封后

國際影壇盛事《第97屆奧斯卡金像獎》於香港時間昨晨在美國加州杜比劇院舉行，美國電影導演Sean Baker執導的喜劇《阿諾拉》（Anora）掃走5獎成為大贏家。片中飾演性工作者的25歲新星Mikey Madison一擊即中，撼贏大熱門狄美摩亞（Demi Moore）捧走影后獎座。狄美的粉絲留言鬧爆賽果，認為偶像被「搶獎」！

獲6項提名的《阿諾拉》失落最佳男配角，其餘入圍項目全數獲獎，包括最佳電影、導演、女主角、原著劇本及剪接5獎。由於Sean身兼影片的編劇、導演、監製與剪接，他4度上台領獎，成為《奧斯卡》史上憑同一部電影獲獎最多的人士。Sean與同任監製的亞裔妻子上台領最佳電影之時，不忘多謝《奧斯卡》支持「獨立電影」。《阿》片去年於《康城電影節》首映時已大獲好評，並勇奪最高榮譽的「金棕櫚獎」。電影講述Mikey飾演的性工作者遇上俄國富二代「渣男」，片中與男主角有大量性愛鏡頭，兩點盡露。

Mikey憑《阿》片擊敗《完美物質》（The Substance）大熱美國女星狄美摩亞，捧走影后獎座，首獲《奧斯卡》提名即獲獎，認真厲害！上屆影后愛瑪史東（Emma Stone）宣布Mikey得獎一刻，狄美被拍得一臉失望，毫無笑容。Mikey上台領獎時難掩興奮之情，拿出貓紙說：「我好緊張，要讀貓紙。」她多謝家人與導演之餘，亦向性工作者群體致敬，並笑言：「我夢想成真，要聽日先醒。」狄美失獎後，一眾粉絲替她不值，紛紛在社交網留言宣洩不滿，認為偶像應獲頒影后，有粉絲指其金像獎被「搶走」，形容為「奧斯卡史上最大意外」。

素兒奪「女配」爆喊 影帝方面，51歲美國男星艾哲倫保迪（Adrien Brody）憑《粗獷派建築師》（The Brutalist）以大熱姿態成為影帝，今次是他相隔22年再度勇奪《奧斯卡》影帝，他曾於2003年憑《鋼琴戰曲》（The Pianist）捧走獎座。之前已在多個大型頒獎禮獲獎的艾哲倫，上台領獎時先多謝上帝，繼而表示感恩：「演戲係一件脆弱嘅事，表面好風光，但隨時可以冇晒。」他希望在未來20年能證明自己值得拿這個獎。他多謝家中孩子時，大會播出趕人落台的音樂，他竟叫停音樂並說：「信我，我之前已經試過。」引來觀眾哄笑。

影帝影后大熱跑出，最佳男、女配角同樣眾望所歸，由首次獲提名的《深痛導賞團》（A Real Pain）美國男星Kieran Culkin與《艾美利亞變奏曲》（Emilia Pérez）美國女星素兒莎丹娜（Zoe Saldana）得獎。素兒擊敗《魔法壞女巫》（Wicked）的Ariana Grande，上台領獎時繼續激動爆喊，並高呼：「我係首位美籍多明尼加人士獲奧斯卡，而我知道我唔會係最後一個！」她為影片獻唱的歌曲《El Mal》更奪得最佳原創歌曲。