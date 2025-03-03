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NaNa「洗白」吸金 長腿煞食
韓國女團After School成員NaNa去年將全身紋身洗掉，之後頻頻接廣告吸金，而她今年7月將憑與男星李敏鎬及安孝燮等合作的電影《全知讀者視角》重返大銀幕。
最近她為時裝品牌拍攝雜誌寫真，以短髮造型示人的她穿上Tube Top、短裙及短褲等春夏裝，大晒香肩和招牌長腿，性感又型格。
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