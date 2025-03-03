《英國音樂獎》大鬥法 Charli XCX橫掃5獎 Sabrina擘髀搶Fo

英國女歌手Charli XCX於前日舉行的《英國音樂獎》橫掃5獎成為大贏家，不過就被美國女歌手Sabrina Carpenter晒內衣的大膽性感現場表演搶去風頭！

樂壇盛事《英國音樂獎》前日於倫敦舉行，以6個提名領先的Charli橫掃5獎包括「年度歌手」、「年度作曲」與「最佳舞曲歌手」，並以大碟《Brat》奪得「年度大碟」，及憑與Billie Eilish合唱的《Guess》贏得「年度歌曲」，成為全場大贏家。她致詞時表示一直自覺是局外人：「結果文化追上我哋，想同我哋一齊參加呢個旅程。我係活生生例子，雖然呢個過程需要好耐，但你唔需要妥協自己嘅願景。」

Millie低胸頒獎 Charli未有表演，但近期人氣急升的Sabrina則於現場獻唱大熱歌曲《Espresso》，穿上華麗紅色英國風舞台服登場，之後脫下外套僅穿內衣熱舞，大晒火辣身材，更有擘髀等大膽動作，有網友估計她可能會收到投訴！Sabrina從劇集《怪奇物語》（Stranger Things）英國女星Millie Bobby Brown手上接過「全球成功獎」，致詞時笑言：「呢個係好癲嘅榮譽，你哋呢個飲茶嘅國家都係咁播濃縮咖啡（espresso）。」

另外，Chappell Roan同時奪得「年度國際歌手」及憑《Good Luck, Babe!》捧走「年度國際歌曲」。頒獎禮又向去年離世的英國男子組合One Direction成員Liam Payne播片致敬，隊友Louis於社交網留言：「多謝《英國音樂獎》，美麗嘅致敬，好掛住你兄弟。」