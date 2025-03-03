暢所欲玄：驚蟄日

「今夜偏知春氣暖，蟲聲新透綠窗紗。」

中國傳統曆法將全年分為四季二十四節氣，今年3月5日（農曆二月初六）為「驚蟄日」，又名「白虎開口日」，而「驚蟄」正是春季節氣之一。

驚蟄過後，冬眠的動物會全部甦醒，亦表示小人開始多起來，而且會在這一天出口傷人，挑撥離間及惹是非，所以要打小人，祈求新一年可以順順利利，不受小人纏繞，消災解困，化險為夷。

風水上，今年三碧是非星飛臨西北方，西北方亦是男主人方位，因此男主人於今年流年容易沾上是非官非纏繞，最適當布局，是放一些紅色物品破解，如紅燈籠、中式如意結或其他紅色物品，放到年尾。與此同時，檢查家中的西北位有否出現霉爛東西或孳生霉菌，若不處理會影響身體健康，亦會導致不順心的事情發生。

拍打對頭人和驅趕霉運的習俗，是打小人的前身。一般打小人在三岔路口、橋底或路邊進行，因為這些位置煞氣大，能叉着小人，使他們不能作惡。

其實一個人的命格本身會否犯官非是非，甚麼時候出現，也可從八字查出來，從而做好防備及化解工夫。

堪輿學者元海