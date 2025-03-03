為夢想奮鬥 炎明熹含淚自勉：會好起來

樂壇小天后炎明熹因合約風波遭無綫雪藏，及後工作暫停被迫當「全職學生」，與粉絲僅能靠社交網互動，期間「解凍」一日出席活動亦未有受訪。前晚她在姑丈陪同下低調欣賞音樂劇，支持曾就讀的音樂學院後輩演出。

演出臨近尾聲，台上播出她於6年前與歌手T.MAX參與舞台劇的演出片段，並獲邀在台下發表感言，她笑言曾有人教自己若不知道說甚麼，說「真係好唔簡單」便可解決很多問題。她又表示知道大家為演出花盡心思，雖然平時要上學或上班，依然願意抽時間參與，令她非常感動。

重溫演出嗌尷尬 炎明熹又形容這場音樂劇為「盛宴」：「望番啱啱嘅畫面，有一種非常青春嘅感覺，然後非常難忘，亦都好有火。雖然嗰時唔知自己喺度搞緊啲乜，但呢份尷尬亦係一個好美好嘅回憶，所以好希望今次嘅舞台劇會成為大家珍貴嘅回憶，同時好想大家可以繼續為咗自己嘅夢想努力奮鬥，無論想做咩都好，都會好起來，同埋大家一定可以做到。」期間她愈講愈感觸，眼濕濕要用手拭淚。