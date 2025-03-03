詹天文約聲夢姊妹慶生 劉穎鏇奉旨性感 預告陸續有嚟

藝人劉穎鏇跟視帝張振朗合作的新劇將於下月推出，宣傳片近日陸續曝光，當中不乏她的性感演出，她大爆有不少精彩鏡頭仍未曝光，稍後會隨劇集一同播出，讓觀眾期待一下。

劉穎鏇、何廣沛、張馳豪及詹天文等昨日參與慈善籃球友誼賽，自小開始打籃球的劉穎鏇稱近來較少打波，故擔心未必能應付年輕對手的體能。她表示新劇《奪命提示》將於月底播出，是她入行以來最多感情戲和動作戲的一次，故十分期待。

談到劇集宣傳片有不少性感鏡頭，她笑言劇中會有更多類似畫面，又指性感是因角色需要。她在自家短片頻道分享訪問小朋友的片段，有網民大讚她英語流利，可到荷里活發展，她開心表示求之不得。

何廣沛等劇本開工 而何廣沛則透露《新聞女王2》預計在3月中開拍，不過尚未收到劇本，未知會否跟「Man姐」（佘詩曼飾演）繼續有對手戲，但也很期待和黃宗澤合作。

同場的「聲夢小花」詹天文（Windy）與張馳豪同是3月生日之星，昨日更是詹天文的19歲生日，大會安排了蛋糕為他們慶生。Windy對能在工作中過生日表示高興，透露會跟幾位好姊妹包括炎明熹、姚焯菲和鍾柔美約食飯，但未夾好日子，亦表示有與炎明熹保持聯絡，但不會主動提及工作事。Windy的歌迷會早前亦為她舉行生日會，逾百粉絲到場支持，她演唱了10多首歌曲，粉絲也自發大合唱《友共情》作回饋，歌迷會又在香港及內地4個城市的商場LED屏幕買下慶生廣告，相當用心。

至於後日將踏入30歲的張馳豪則笑言想忘記，因「三十而立」令他有壓力，願望是身體健康和有更多工作，最想推出EP和拍戲。