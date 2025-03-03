衣錦還鄉威到盡 城城望開金舖傳承祖業

天王郭富城衣錦還鄉，近日返鄉下展開尋根之旅，受大批村民熱烈歡迎，並獲地方傳媒採訪威到盡，他自言太爺曾在當地開金舖，故他的願望是重開金舖以傳承祖業。

郭富城（城城）與愛妻方媛近日分道揚鑣，方媛獲品牌邀請出席米蘭時裝周，而城城繼早前陪老婆返鄉下後，近日輪到他回自己家鄉東莞，有網民分享他返鄉的情況，村的入口處高掛橫額寫上「歡迎郭富城先生回鄉探親」，期間大批村民圍觀迎接天王，甚至有執法人員為他開路，城城坐白色車抵達，一落車就被群眾包圍，而他亦表現親民大方握手，非常友善。

愛駒跑第三贏32萬獎金 城城參觀郭氏祠堂及位於石龍的百年祖屋，並接受當地媒體訪問，他透露今次能見證祖先的輝煌成就，大感驕傲：「希望嚟緊日子入面睇吓有咩我可以返嚟做到，相信大家見到我嘅機會更多，政府會將祖屋進行活化，令所有人都可以嚟呢度睇一睇。」他又指自己的太爺在當地開金舖，他最大的心願是重開金舖以重振家族生意。

而結束尋根之旅後，城城昨日現身馬場支持愛駒「舞林密碼」，最後愛駒得第三位，為城城贏得32萬獎金。

至於方媛日前在米蘭機場遭搶劫名牌包包後已收拾心情，有網民偶遇她在街上進行街拍，零修圖狀態非常好，獲網民讚不絕口。從曝光的影片可見，方媛梳着大波浪鬈髮，身穿亮片裝短裙大展白滑美腿，四肢纖幼兼皮膚白晳，在零修圖鏡頭下其臉部輪廓線條明顯，依然有少女味，完全看不出已是兩孩之母。