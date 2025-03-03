孖周吉佩東港城搞發布會 吳業坤同老婆鬧交成日輸

歌手吳業坤和周吉佩（吉吉）昨日於東港城合作舉行新歌發布會，二人輪番上台獻唱，粉絲歡呼聲不斷，吉吉預告會與粉絲到塞班島旅行，吳業坤則自爆經常激嬲太太。

吳業坤和周吉佩最近分別推出新歌《GUTS》及《愛情求生案內書》，昨日兩人到東港城合作舉行「東港城 x TMG 周吉佩及吳業坤新歌發佈會」，吸引大批粉絲到場支持。

提到吳業坤新歌是描述情侶間為了維繫關係而使出各種「求生招數」，問到他是不是經常激老婆？他笑言自己好喜歡開玩笑，但太太卻恰恰相反：「好簡單，我講笑咁話太太肥咗，佢會好認真。（成日嗌交？）嗌交一定會，但因為同佢嗌交係講日文，所以成日都唔夠講，好快就無疾而終。」

搵吉吉攞生B配方 另外，吉吉於下月17日會與粉絲組團去塞班島旅遊，預計有30人參與，他透露今次去塞班島不止玩，亦有特別任務：「我會準備新書同埋拍新MV，希望本書可以趕得切7月書展出。」至於下月18日生日的吳業坤表示會到日本進修空手道，笑言生日願望就是「唔做住」，吉吉反問他有沒有計劃生小朋友？吳業坤指暫時未有，不過之後想生就會找吉吉攞配方。