陶喆G.E.M.騷上哭悼 傳方大同遺體雲南火化

41歲音樂才子方大同英年早逝，令人惋惜，其遺體傳已在雲南火化，一眾歌手包括陶喆、鄧紫棋、張敬軒等都有作出悼念。

方大同於2月21日離世，終年41歲，並已完成告別式，網上瘋傳他於香港的醫院病逝，亦有傳他生前移居雲南，有內媒從大理市殯儀館了解到，他的悼念儀式前日在館內舉辦，遺體隨後火化，至於是否安葬在大理，館方則說具體情況需要詢問家屬。而他的社交網IP也顯示位於雲南。據知，他在臨終前將止痛藥說明書摺成千紙鶴，甚至在接受化療時也還在畫分鏡，將人生的創作路程走到最後一刻，令人動容。恰巧的是，「千紙鶴」是方大同於2012年作的曲子，網友在該曲的短片頻度網頁留言：「希望千紙鶴可以帶着祝福，陪伴你到另一個世界」。而他生前最後一首寫的情歌《那沙漠裡的水》，讓不少網友聽到哭。

缺氧暫停錄音 方大同對抗病魔期間錄製新碟，他於去年10月錄製新歌《回留》時的片段被翻出，當時他借親戚家中錄音及養病，他坦言聲音尚未完全恢復，當開始錄音唱了幾句，就打了個呵欠，覺得喉嚨不適，直指缺氧要暫停錄音，揭露病況令人心痛。

不少歌手亦有作出悼念，前晚台灣金曲歌王陶喆來港在紅館開騷，而方大同曾被冠以「香港陶喆」的稱號，兩人惺惺相惜，陶喆以對方名曲《愛愛愛》作悼念，最後更將歌詞特別改成了「你永遠都在」，發言時更一度哽咽，令人萬分感慨。而鄧紫棋（G.E.M.）在新加坡演唱會爆喊，疑與方大同離世有關，她之後在社交網晒與方大同珍貴合照，並留言：「直到現在都還沒真的反應過來。認識你的時候我還是一個小屁孩……好多回憶浮現眼前…好失真…希望你在世界的另一邊能好好的。」張敬軒當年與方大同是「唱作四小強」之一，對於好友離世，他在社交網留言：「你從來都係一位Legend。我為自己喺呢一世能夠認識你、能夠聽到你嘅音樂並且受你嘅啟發而感到幸運、感恩同驕傲。老朋友，掛住你。」