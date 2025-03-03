王敏奕飲大兩杯愛心氾濫 林峯余香凝父母難做 鬥吐苦水

由藝人林峯、余香凝、王敏奕及梁雍婷等主演的電影昨日舉行開鏡儀式，當中王敏奕抱起小演員時又攬又錫，母愛大氾濫，不過她坦言未勝任做媽媽，至於林峯跟余香凝亦大嘆做人父母甚艱難。

林峯跟余香凝於新片《面試特攻隊》中飾演夫婦，二人笑指不用埋位時便會大談湊仔經，又大嘆做人父母甚艱難，除了陪小朋友玩，又要兼顧他們的學業。余香凝表示在小朋友一歲多時，已經要為他們的入學面試作準備，林峯則坦言現在幼稚園的功課，難度相等於自己當年讀小學的程度，又指未有孩子前，放假可以很隨意，但現在會盡量跟隨小朋友的假期放假。另談到他入圍今屆金像獎「最佳男主角」，他表示會抱觀摩心態去參與。

談到影大合照時母愛氾濫，情緒非常高漲，王敏奕解釋因剛拍完一場導演臨時加的飲酒戲：「導演鍾意我哋每個演員都有真實嘅反應，所以我冇Hea做，飲咗好多，最慘係啲酒好難飲，哈哈！」

梁雍婷未選戰衣 她透露戲中為養育孩子要打幾份工，覺得最好玩是做保安員。問到可有真的想當媽媽？她笑指今次演出令她更肯定生仔並不是講笑，自覺暫時未能勝任。

梁雍婷則表示做演員可以收工，但作為父母是24小時當值，有很大責任。談到她憑電影《破·地獄》入圍金像獎最佳女配角，她笑言仍未挑選戰衣，亦很期待屆時跟幾位好友兼對手碰面。