中娛星動：負面新聞纏身 人氣未止瀉 「降呢」絕迹國際舞台 熱巴靠周星馳翻身

內地花旦迪麗熱巴近年人氣走下坡，不但劇集資源被其他小花分薄，往年在時裝周搶盡風頭的她，今年卻不見蹤影，由國際舞台「降呢」行綜藝節目紅地氈。為挽回頹勢，一直有傳她想另覓公司合作，近日便有消息指她將演出周星馳新作《女足》，有望成為新一任「星女郎」！

曾是當紅90後花旦的新疆美女迪麗熱巴，因多部劇集收得而工作不斷，但隨着演出作品反應平平，去年更沒新劇面世，令其聲勢急速下滑，加上大量後起小花湧現，如趙露思、虞書欣與娜扎等瓜分熱度，難怪曾以近1.4億港元媒體價值穩坐「時尚女王」寶座的她，今年竟在海外時裝周銷聲匿迹，而是留在本土拍攝綜藝節目。

影視作品冇起色 其實熱巴長期受秘密產子的傳聞困擾，跟男星黃景瑜的緋聞更是不斷翻炒又翻炒，以致早前所拍的劇集《慕胥辭》搭檔淪為「床照男星」陳飛宇。雖然有粉絲力撐她工作撞期才未能參加時裝周，但有指是負面新聞太多，令品牌卻步。由於她長期被稱為「廣告女郎」，已很久沒演藝佳作，粉絲向她所屬的公司嘉行傳媒強烈發聲，呼籲不要忘記她的演員身份。而熱巴近年屢傳想跳槽，加上嘉行創辦人傳出股權被凍結等新聞，即使她於楊冪離巢後升呢「一姐」亦無補於事，早前甚至有指她會加入頂流小生肖戰的公司做同門，但最後沒有下文。

近日她終打破困局，被指將參與周星馳開拍的電影《女足》，隨即引起網民熱議。該片自前年宣布開拍後，不時有女星主動要求加盟，希望成為新一代「星女郎」，熱巴究竟是客串還是女主角，劇組方面尚未正式回應，但已令人相當期待，特別是粉絲希望她藉此收復失地！

拍綜藝被吹捧尷尬 另外，她日前出發到長沙錄影綜藝節目《開始推理吧3》，獲逾百粉絲送機，她落車後未有直入機場大樓，而是不停揮手打招呼，獲粉絲大叫口號。其後她換上格仔褸、挽起髮髻並戴上金絲眼鏡，以「女霸總」造型拍攝，並踏上劇組安排的「紅地氈」，主持以浮誇的讚美詞介紹她出場，令她掩面高呼：「好尷尬呀！」觀乎其他嘉賓如白宇、劉宇寧、張凌赫等的名氣均在她之下，絕對無助其事業起死回生，若想成功翻身，跑出做「星女郎」對其星途絕對重要！