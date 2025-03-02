《艾美利亞變奏曲》揚威凱撒獎 Karla罕有蒲頭輸影后 茱莉亞奪榮譽大獎

《第97屆奧斯卡金像獎》即將於香港時間明天早上8時在美國加州舉行，其中非英語歌舞片《艾美利亞變奏曲》（Emilia Pérez）獲13項最多提名領先，而影片前日率先於「法國奧斯卡」之稱的《第50屆凱撒獎》橫掃7獎，打開「勝利之門」！

《艾》片除了獲凱撒獎最佳電影外，導演Jacques Audiard亦獲最佳導演與最佳改編劇本，此外，影片連奪最佳音響、攝影、視覺效果與原創配樂，成為今屆大贏家。憑《艾》片角逐影后的素兒莎丹娜（Zoe Saldana）與西班牙跨性別女星Karla Sofía Gascón都有出席頒獎禮，之前於多個頒獎禮包括金球獎及「英國奧斯卡」《英國影視藝術文化學院》（BAFTA）等成功獲獎的素兒，以黑色性感低胸造型與監製老公Marco拍拖出席。而Karla上月因被爆曾發表連串歧視與仇恨內容的貼文，自此她一直缺席多個頒獎禮避風頭，直至前日終於再度蒲頭現身。她行紅地氈時沒有笑容，亦未有接受訪問，最終由電影《Borgo》法國女星Hafsia Herzi擊敗Karla與素兒等，奪得影后殊榮。

另外，奧斯卡影后茱莉亞羅拔絲（Julia Roberts）獲頒發榮譽凱撒獎，並由曾在電影《誘心人》（Closer）與《最佳情．敵》（Duplicity）中合作過的英國男星奇里夫奧雲（Clive Owen）頒獎給她。奇里夫於台上稱茱莉亞為「我們這一代最有天賦、最傑出的女演員之一」，她領獎時多謝擔任《凱撒獎》主席的法國女星嘉芙蓮丹露（Catherine Deneuve）令電影世界變得更美好。

素兒出戰奧斯卡冇得輸 隨着奧斯卡舉行在即，各個獎項的得獎走勢亦明朗化，雖然素兒失落獎項做唔成「法國影后」，不過她於奧斯卡最佳女配角的贏面仍繼續高企，力壓《魔法壞女巫》（Wicked）的天后Ariana Grande，成為奪獎大熱門。素兒獲獎「十拿九穩」，但《艾》片在其他大獎奪標的「餐士」極低，其中爭影后的Karla成為奧斯卡影后奪標最大冷門！